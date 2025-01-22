OBERBIEBER – Einbruchdiebstahl in Neuwied Oberbieber

Im Zeitraum zwischen Samstagmittag, 02. August 2025 14:00 Uhr und Montagnachmittag, 04. August 2025 15:00 Uhr kam es in der Gladbacher Straße in Neuwied zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter verschafften sich durch Werkzeugeinsatz Zutritt zum Haus und arbeiteten, vermutlich über einen längeren Zeitraum, im Haus. Danach verließen sie das Haus mit hochpreisigem Stehlgut vermutlich mit einem Fahrzeug. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum fremde Personen oder Fahrzeuge sowie auffälligen Lärm, eventuell zur Nachtzeit, festgestellt haben, sich zu melden. Jede Beobachtung kann in der Gesamtbetrachtung einen wertvollen Beitrag zur Tataufklärung leisten. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Neuwied unter 02631-8780. Quelle Polizei