BACHENBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Bachenberg zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Montag, 18. August 2025, findet in der Wohnung des Ortsbürgermeisters eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

Grundstücksangelegenheit

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:15 Uhr)

Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO Entlastung des ehemaligen Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde gemäß § 114 Abs.1 Satz 2 GemO 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Bachenberg Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Im Drieschgarten“ der Ortsgemeinde Bachenberg – Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 As. 1 BauGB Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Im Drieschgarten“ der Ortsgemeinde Bachenberg – Anerkenntnis des Bebauungsplanentwurfes mit seinen Anlagen Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Im Drieschgarten“ der Ortsgemeinde Bachenberg – Beratung und Beschlussfassung über die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Auftragsvergabe – Kinderspielplatz – Fallschutz Friedhofsangelegenheiten Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Heiko Kempf, Ortsbürgermeister