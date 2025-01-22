Bürgerkurier

Nachrichten für den Kreis Rhein-Westerwald-Sieg

BACHENBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Bachenberg zur Sitzung des Ortsgemeinderates

von

BACHENBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Bachenberg zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Montag, 18. August 2025, findet in der Wohnung des Ortsbürgermeisters eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)

  1. Grundstücksangelegenheit

Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:15 Uhr)

  1. Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO
  2. Entlastung des ehemaligen Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde gemäß § 114 Abs.1 Satz 2 GemO
  3. 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Bachenberg
  4. Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen
  5. Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Im Drieschgarten“ der Ortsgemeinde Bachenberg – Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 As. 1 BauGB
  6. Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Im Drieschgarten“ der Ortsgemeinde Bachenberg – Anerkenntnis des Bebauungsplanentwurfes mit seinen Anlagen
  7. Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Im Drieschgarten“ der Ortsgemeinde Bachenberg – Beratung und Beschlussfassung über die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
  8. Auftragsvergabe – Kinderspielplatz – Fallschutz
  9. Friedhofsangelegenheiten
  10. Verschiedenes
  11. Einwohnerfragestunde

Heiko Kempf, Ortsbürgermeister

Beitrag teilen