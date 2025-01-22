BACHENBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Bachenberg zur Sitzung des Ortsgemeinderates
BACHENBERG – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Bachenberg zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Montag, 18. August 2025, findet in der Wohnung des Ortsbürgermeisters eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung: Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 19:00 Uhr)
- Grundstücksangelegenheit
Öffentliche Sitzung (Beginn: 19:15 Uhr)
- Feststellung der Jahresabschlüsse gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 GemO
- Entlastung des ehemaligen Ortsbürgermeisters sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde gemäß § 114 Abs.1 Satz 2 GemO
- 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Bachenberg
- Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen
- Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Im Drieschgarten“ der Ortsgemeinde Bachenberg – Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 As. 1 BauGB
- Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Im Drieschgarten“ der Ortsgemeinde Bachenberg – Anerkenntnis des Bebauungsplanentwurfes mit seinen Anlagen
- Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Im Drieschgarten“ der Ortsgemeinde Bachenberg – Beratung und Beschlussfassung über die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
- Auftragsvergabe – Kinderspielplatz – Fallschutz
- Friedhofsangelegenheiten
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Heiko Kempf, Ortsbürgermeister