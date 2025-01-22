RÖMERBERG – Tödlicher Verkehrsunfall B 9 zwischen Schwegenheim und Römerberg – drei Personen tot

Samstagabend, 16. August 2025, kam es gegen 23:38 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 9. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr eine 64-Jährige aus Oberderdingen mit ihrem Fahrzeug die B 9 aus Richtung Germersheim kommend in Fahrtrichtung Speyer. Sie fuhr jedoch auf der Richtungsfahrbahn in Richtung Germersheim in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Zwischen Schwegenheim und Römerberg kam es daraufhin zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden PKW eines 24-jährigen aus Speyer. Beide PKW gerieten in Brand. Die 64-jährige Unfallverursacherin starb an der Unfallstelle. Der 24-jährige Fahrer, sowie eine 21-jährige Mitfahrerin starben ebenfalls. Eine weitere 20-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 05:00 Uhr gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Speyer und die Staatsanwaltschaft Frankenthal haben die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Quelle: Polizei