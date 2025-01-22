WISSEN – Kreismusikverband Altenkirchen stellt Weichen für 2026: Neue Vorstandsmitglieder und musikalischer Ausblick

Bei der Jahreshauptversammlung des Kreismusikverbandes Altenkirchen in Wissen wurde nicht nur ein positiver Rückblick auf das vergangene Jahr gegeben – auch wichtige personelle Entscheidungen und ein Ausblick aufkommende musikalische Projekte standen im Mittelpunkt.

Unter der Leitung des Vorsitzenden Matthias Reuber konnten zwei Beisitzerposten im Vorstand neu besetzt werden. Mit der Kreisdirigentin Nadine Reuber wird der Vorstand durch eine erfahrene Musikerin ergänzt. Zudem zieht Marc Schaeferdiek, der neue Leiter der Kreismusikschule Altenkirchen, in das Gremium ein. Damit wird die gute Zusammenarbeit zwischen dem Kreismusikverband und der Kreismusikschule fortgesetzt und in den kommenden Jahren weiter gestärkt und ausgebaut.

Ein zentrales musikalisches Projekt in der zweiten Jahreshälfte und zu Beginn des kommenden Jahres ist die neue Arbeitsphase des Sinfonischen Blasorchesters (SBO) des Kreismusikverbandes unter Leitung von Nadine Reuber. Die Proben für das Projekt finden an drei Wochenenden statt: am 15./16. November 2025, 27./28. Dezember 2025 sowie 10./11. Januar 2026. Die anschließenden Konzerte stehen unter dem Motto „Mit Schwung ins neue Jahr“ und werden am Samstag, 31. Januar 2026, in der Christuskirche Altenkirchen sowie am Sonntag, 1. Februar 2026, in der Kulturstätte Morsbach aufgeführt.

Musikerinnen und Musiker aller Register sind herzlich eingeladen, am Projekt mitzuwirken. Eine Anmeldung ist noch bis Ende August 2025 über das Anmeldeformular auf der Website des Kreismusikverbandes möglich.

Mit frischem Schwung, einem erweiterten Vorstand und ambitionierten musikalischen Plänen blickt der Kreismusikverband Altenkirchen motiviert in die Zukunft.