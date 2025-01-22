NEITERSEN – Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen e.V. – Walking Football

Erstmalig konnten die Wiedbachtaler Sportfreunde ein offizielles Turnier um die Rheinlandmeisterschaft im Walking Football ausrichten. Dabei spielen mehrere Walking-Football-Teams, aus dem Verbandsgebiet, in einer Turnierserie um den Titel.

FVR-Vizepräsident und Kreisvorsitzender WW/Sieg Marco Schütz begrüßte die Mannschaften und wünschte allen Akteuren viel Glück.

Bei sehr hohen Temperaturen zeigten alle Teams ansprechende Leistungen und konnten die Beliebtheit des Walking Footballs bestärken.

Anschließend wurde bei Kaltgetränken und Grillwürstchen gefachsimpelt und Informationen ausgetauscht. Besonderen Dank an das WSN-Helferteam um Anke Krug, Helmut Merkelbach und Moritz Rogge und den zahlreichen Unterstützern. Besonderen Dank an die beiden Schiedsrichter Nils Schneider und Uli Fenstermacher für eine souveräne und klasse Schiedsrichterleistung.

Der WSN konnte das Turnier gewinnen, aber der eigentliche Sieger ist der Walking Football.

Ergebnisse:

TuS Hachenburg – WSN 1:1

WSN – SV Diez / Freiendiez 1:0

SV Diez/Freiendiez – SV Alzheim /SG 2000 Mühlheim-Kärlich 3:0

SV Alzheim /SG 2000 Mühlheim-Kärlich – TuS Hachenburg 3:2

TuS Hachenburg – SV Diez /Freiendiez 4:5

WSN – SV Alzheim /SG 2000 Mühlheim-Kärlich 6:1