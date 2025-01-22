HÖRDT – 56-Jähriger aus Hördt wird vermisst

Die Polizeiinspektion Germersheim sucht seit Samstag um 12:00 Uhr nach dem vermissten Johann S. aus Hördt. Bislang führten die Suchmaßnahmen nicht zum Erfolg. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei könnte der Vermisste aktuell im Bereich Hördt und Umgebung zu Fuß unterwegs sein.

Beschreibung des 56-Jährigen: – Glatze – 175cm groß – breite Statur – eventuell Arbeitskleidung, Blaumann, Tanktop.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Wer sachdienliche Hinweise über den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer: 07274/958-0 in Verbindung zu setzen. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Ein Lichtbild des Vermissten ist der Pressemeldung beigefügt. http://presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6098029 Quelle: Polizei