NEUWIED ZOO – Artenschutz im Zoo Neuwied – Sonderführung der kvhs

Die KreisVolkshochschule Neuwied bietet, gefördert durch das Land RLP, eine besondere Führung durch den Zoo Neuwied an. Für 5 Euro inkl. Eintritt erfahren Interessierte, was zoologische Einrichtungen für den Schutz bedrohter Arten tun, wie ein „Erhaltungszuchtprogramm“ funktioniert und warum es so schwierig ist, bestimmte Tierarten wieder auszuwildern. Die Führung findet am 14. September 2025 von 11 bis 13 Uhr statt. Im Anschluss berechtigt die Kursteilnahme zum weiteren eigenständigen Besuchs des Zoos. Info und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de/G180 oder 02631 347813. Foto: Archiv BK