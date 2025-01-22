ASBACH – Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Asbach

In der Zeit zwischen 14. August 2025, 05:00 Uhr und 15. August 2025, 17:30 Uhr kam es in der Müllerstraße in Asbach zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte versuchten im rückwärtigen Bereich des Anwesens mehrere Fenster und die Terassentür aufzubrechen. Aus unbekannten Gründen misslang dies. Zeugen, die etwaige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus in Verbindung zu setzen. Telefon: 02634 9520. Quelle: Polizei