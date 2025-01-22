RÖDERSHEIM – GRONAU – Motorradfahrerin schwer verletzt

Donnerstagabend, des 23.04.2026, kam es in der Assenheimer Straße zu einem Alleinunfall eines Motorradgespannes. Die 58-jährige Fahrerin fuhr gegen 18 Uhr mit ihrem 67-jährigen Begleiter, der im Beiwagen saß, die Assenheimer Straße entlang, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf einer Verkehrsinsel befindlichen Verkehrsschild. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Beifahrer blieb unverletzt. Am Motorrad entstand ein geringer Schaden. Quelle: Polizei