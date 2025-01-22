HELMENZEN – Einweihung des neuen Glockenturms in Helmenzen

Am Sonntag, 19. April 2026, konnte die Ortsgemeinde Helmenzen die feierliche Einweihung des neuen Glockenturms auf dem Friedhof begehen. Über 80 Bürgerinnen und Bürger aus Helmenzen und Oberölfen sowie Gäste folgten der Einladung und machten die Veranstaltung zu einem besonderen Moment für die Dorfgemeinschaft.

Die Veranstaltung wurde musikalisch durch die Jagdhornbläser des Hegering Altenkirchen eröffnet, die der Einweihung einen würdevollen Rahmen verliehen. Ortsbürgermeister Timo Herrmann begrüßte die Anwesenden und gab einen kurzen Überblick über den Ablauf.

Im Anschluss stellte Herbert Ewenz die Entstehungsgeschichte des Projekts vor. Dabei wurde deutlich, dass die Idee für den Glockenturm bereits im Rahmen der Dorfmoderation im Jahr 2017 entstanden war. Über mehrere Jahre hinweg wurde das Vorhaben mit großem Engagement vor Ort weiterentwickelt und schließlich erfolgreich umgesetzt.

Ein besonderer Dank galt der Förderung durch das LEADER-Programm der Region Westerwald-Sieg, durch das die Umsetzung des Projekts entscheidend unterstützt wurde. Die Gesamtkosten – bestehend aus Fundamentierungsarbeiten sowie dem Glockenturm inklusive Läuteausrüstung – belaufen sich auf 31.524,31 Euro. Davon wurden 60 Prozent über das LEADER-Programm gefördert, was einer Fördersumme von 18.569,25 Euro entspricht. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde betrug 12.955,06 Euro.

Bürgermeister Fred Jüngerich (Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld) würdigte in seinen Grußworten den Ideenreichtum, den starken Zusammenhalt sowie die geleistete ehrenamtliche Arbeit, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Ebenfalls hervorgehoben wurde die Begleitung und Unterstützung im Rahmen der Förderung, durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung.

Die kirchliche Einsegnung übernahmen die beiden Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinden Altenkirchen und Birnbach, Martin Göbler und Jurij Lange. In Gebeten und ihren Worten betonten sie die Bedeutung der Glocke als Zeichen der Erinnerung, der Hoffnung und des Zusammenhalts. Der neue Glockenturm solle künftig als Ort des Innehaltens, der Besinnung und des Gedenkens dienen.

Nach dem offiziellen Teil lud die Ortsgemeinde in den Westerwälder Hof ein. Dort klang der Nachmittag im Rahmen der Senioren- bzw. Generationenfeier bei Kaffee und Kuchen in geselliger Runde aus. In diesem Rahmen wurden auch die älteste anwesende Einwohnerin, Marliese Heinen, sowie der älteste anwesende Einwohner, Helmut Füssle, mit einem Präsentkorb geehrt.

Die Ortsgemeinde Helmenzen bedankt sich herzlich bei allen Helferinnen und Helfern sowie allen Beteiligten, die zum Gelingen der Einweihung und zur Umsetzung des Projekts beigetragen haben.