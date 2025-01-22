KIRCHEN – Zusammenarbeit der BBS Betzdorf-Kirchen und des Unternehmensnetzwerkes der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen soll Praktika und Ausbildungsplätze fördern

Die Zusammenarbeit zwischen der Berufsbildenden Schule Betzdorf-Kirchen und der Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen wird deutlich ausgebaut. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler gezielter und früher mit konkreten Praktikums- und Ausbildungsangeboten regionaler Unternehmen in Kontakt zu bringen – und damit dem zunehmenden Fachkräftemangel vor Ort aktiv entgegenzuwirken.

Die Berufsbildende Schule Betzdorf-Kirchen bietet dafür eine breite Grundlage: Verschiedene Bildungsgänge – etwa im technischen Bereich oder in der Informationstechnik – bereiten junge Menschen auf unterschiedliche Berufsfelder vor und verbinden theoretisches Wissen mit praktischer Ausbildung. Auch die Ausstattung der Schule spielt dabei eine wichtige Rolle. In den vergangenen Jahren wurde die technische Infrastruktur deutlich modernisiert. Eine erhebliche Summe wurde hierfür bereitgestellt. Etwa durch digitale Tafeln, PC-Labore und moderne Lernplattformen wird ein praxisnaher Unterricht ermöglicht. Schulleiter Michael Schimmel sieht darin einen großen Vorteil für die regionale Wirtschaft:

„Unsere Schule verfügt heute über eine moderne technische Ausstattung und praxisnahe Lernumgebungen. Damit haben wir in technischen Bereichen einen Entwicklungssprung gemacht, der seinesgleichen sucht. Somit können wir junge Menschen optimal auf die Anforderungen in Industrie, Handwerk und Dienstleistung vorbereiten. Für Unternehmen in der Region bedeutet das: Sie finden hier gut ausgebildete Nachwuchskräfte und eine starke schulische Basis für eine erfolgreiche Ausbildung.“

Zudem betont er die Wichtigkeit des Anschlusses an eine Breitbandversorgung. Diese habe erst den Grundstein für die Weiterentwicklung gelegt und die Schule um einige Jahrzehnte moderner und für die Unternehmen zukunftsorientierter gestaltet. Mit der leistungsfähigen digitalen Infrastruktur konnte die Schule ihr technisches Ausbildungsniveau deutlich anheben und neue Maßstäbe im praxisnahen Unterricht setzen.

Die Fachkräftesicherung beginnt häufig schon in der Schule. Um jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern und gleichzeitig regionale Unternehmen bei der Suche nach Nachwuchskräften zu unterstützen, arbeiten die Berufsbildende Schule Betzdorf-Kirchen und die Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen künftig noch enger zusammen. Ziel der Kooperation ist es, Praktikums- und Ausbildungsplätze in der Region sichtbarer zu machen und Schülerinnen und Schüler frühzeitig mit heimischen Betrieben zu vernetzen.

„Ein zentraler Baustein der Kooperation ist die transparente Darstellung von Ausbildungsangeboten. Über die Plattform und das Unternehmensnetzwerk der Wirtschaftsförderung können Unternehmen ihre Ausbildungs- und Praktikumsangebote präsentieren. Wir wollen die Potenziale unserer Region besser sichtbar machen und junge Menschen frühzeitig mit den heimischen Unternehmen vernetzen.“, erläutert Tim Kraft, Leiter der Wirtschaftsförderung in Kirchen. So sei es leichter mit interessierten Jugendlichen in Kontakt treten. Gleichzeitig unterstützt die Schule ihre Schülerinnen und Schüler dabei, passende Betriebe zu finden und praktische Erfahrungen zu sammeln.

Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels soll die Zusammenarbeit mit der berufsbildenden Schule eine wichtige Rolle spielen: Unternehmen erhalten direkten Zugang zu potenziellen Auszubildenden, während Schülerinnen und Schüler frühzeitig Einblicke in verschiedene Berufsfelder gewinnen.