RHEINLAND-PFALZ – „Wir brauchen nachhaltige Lösungen für Krankenhäuser“ – FREIE WÄHLER im Landtag Rheinland-Pfalz nehmen Landesregierung in die Pflicht

Die finanzielle Schieflage des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen zeigt erneut die dramatische Situation vieler Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz. Die FREIEN WÄHLER im Landtag Rheinland-Pfalz fordern von der Landesregierung konstruktive Beiträge zur Linderung der Insolvenzgefahr, die aktuell besonders Kliniken im nördlichen Landesteil betreffen.

„Es kann nicht sein, dass immer mehr Krankenhäuser unter wirtschaftlichen Druck geraten. Insolvenzverfahren sind, auch wenn sie in Eigenverwaltung erfolgen, kein zukunftsfähiges Konzept, sondern ein Ausdruck der verfehlten Krankenhauspolitik der vergangenen Jahre. Es kann nicht sein, dass die Träger am Ende alleingelassen werden“, so Lisa-Marie Jeckel, gesundheitspolitische Sprecherin der parlamentarischen Gruppe FREIE WÄHLER.

Die Gruppe setzt sich für eine Krankenhausreform ein, die die Finanzierung der Häuser langfristig sichert und eine wohnortnahe, qualitativ hochwertige medizinische Versorgung auch im ländlichen Raum garantiert. „Steigende Energiekosten, höhere Tarife für das medizinische Personal und der Rückzug von Trägern aus der stationären Versorgung – wie jüngst von der DRK-Trägergesellschaft angekündigt, machen deutlich, dass wir ein neues Finanzierungsmodell für unsere Krankenhäuser brauchen. Es muss Schluss damit sein, dass wirtschaftliche Interessen über die medizinische Versorgung der Bevölkerung gestellt werden“, betont die Abgeordnete.

Scharfe Kritik übt Lisa-Marie Jeckel an der Intransparenz des Gesundheitsministeriums unter Minister Clemens Hoch (SPD). „Es ist bezeichnend, dass das Ministerium regelmäßig Runde Tische und Gespräche zu Klinikschließungen führt, aber in den Ausschüssen und teils in der Öffentlichkeit stets betont, keine Details vorab preisgeben zu wollen. Diese Geheimniskrämerei ist nicht hinnehmbar. Die Bürger sowie die betroffenen Kommunen haben ein Recht darauf, frühzeitig in die Entscheidungen über die Zukunft ihrer Krankenhäuser einbezogen zu werden“, so die Landtagsabgeordnete wörtlich. Die FREIEN WÄHLER fordern daher eine deutlich transparentere Kommunikation und eine ehrliche Diskussion über die Zukunft der Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz.

Die FREIEN WÄHLER fordern die Landesregierung auf, schnellstmöglich ein tragfähiges Konzept zur Sicherung der Krankenhausstandorte in Rheinland-Pfalz vorzulegen. „Es braucht endlich eine echte Krankenhausreform, die sowohl die strukturellen als auch die finanziellen Herausforderungen der Kliniken adressiert. Die Menschen in Linz, Remagen und ganz Rheinland-Pfalz haben ein Anrecht auf eine verlässliche Gesundheitsversorgung. Dafür setzen wir uns mit aller Kraft ein“, so Lisa-Marie Jeckel abschließend.