NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

G135-25-1 Leben in Deutschland Geschichte, Kultur und Politik 7x, 14.04.25 – 09.05.25, Mo, 16:00 – 19:00 Uhr, Mi, 16:00 – 19:00 Uhr, Fr, 16:00 – 19:00 Uhr, Mi, 16:00 – 18:30 Uhr. Martinus-Gymnasium, Martinusstraße, 53545 Linz am Rhein, Raum N12, UG Nebengebäude. Doz: Iryna Splezer, Diplom Fremdsprachen und Literatur (Englisch und Deutsch). Gebühr: kostenfrei

G170.15-25-1 Dialektik der Hure: Von der „Prostitution“ zur „Sex-Arbeit“ vhs.wissen live – Onlinevortrag 1x, 27.04.25, So, 19:30 – 21:00 Uhr. online. Doz: Dr. Theodora Becker. Gebühr: kostenfrei

G191-25-1 Kreislaufwirtschaft im Nutzgarten – richtig kompostieren führt zu fruchtbaren Böden Workshop in Kooperation mit der Stabsstelle Energie Klima Umwelt 1x, 22.04.25, Di, 17:00 – 20:00 Uhr. Kräutergarten der Waldbreitbacher Franziskanerinnen e.V., Margaretha-Flesch-Straße 5, 56588 Waldbreitbach. Doz: Kordula Honnef, Gärtnerin der Klostergärten, Bildungsreferentin für Natur und Umwelt. Gebühr: 5 € durch Förderung der KV Neuwied

R201.2-25-1 Acryl- und Aquarell-Workshop Workshop für Anfänger*innen und Fortgeschrittene 1x, 26.04.25, Sa, 10:00 – 16:00 Uhr. Haus des Kurgastes, Parkstr. 2, 56581 Ehlscheid, Lesesaal. Doz: Andrea Kollig. Staffelpreis: 53 – 62 €

R315-25-1 Shinrin Yoku – Schnupperwaldbad unter Kirschblüten Westerwald 1x, 25.04.25, Fr, 16:30 – 18:30 Uhr. Wanderparkplatz Ehlscheid (links am Ortseingang 56581 Ehlscheid von Rengsdorf kommend). Doz: Andreas Schwab, Kursleiter für Shinrin Yoku, Coach (ECA), Kommunikations-, (Natur-)Resilienz- und Achtsamkeitstrainer. Staffelpreis: 20 – 25 €

R393-25-1 Mit dem Rollator auf DU und DU – Tipps, Kniffe und Übungen! Rollator – Training für den leichteren und sichereren Umgang mit dem Rollator 1x, 16.04.25, Mi, 10:30 – 12:30 Uhr. Haus des Kurgastes, Parkstr. 2, 56581 Ehlscheid. Doz: Cornelia Brodeßer. Gebühr: 5 €

R403.1-25-1 Spanisch-Intensivkurs A1 in den Osterferien Grundstufe ohne Vorkenntnisse (Teil 1) 4x, 14.04.25 – 17.04.25, Mo – Do, 09:00 – 12:30 Uhr. Deutschherrenschule, Realschule Plus (Eingang über den Schulhof), In der Au 38, 56588 Waldbreitbach, Klassenraum R305. Doz: Yolanda de Pedro Muňoz. Staffelpreis: 85 – 109 €

R404.1-25-1 Spanisch-Intensivkurs A2 in den Osterferien Obere Grundstufe (Teil 1) 4x, 14.04.25 – 17.04.25, Mo – Do, 17:00 – 20:30 Uhr. Deutschherrenschule, Realschule Plus (Eingang über den Schulhof), In der Au 38, 56588 Waldbreitbach, Klassenraum R305. Doz: Yolanda de Pedro Muňoz. Staffelpreis: 85 – 109 €