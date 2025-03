STADT NEUWIED – Von heldenhaften Rettungsaktionen – Kinderkino nimmt junge Filmfans mit auf große Abenteuer

Die Begeisterung für das Kino beginnt bei den meisten Menschen bereits in frühen Kindheitstagen. Sobald sie die Schwelle dieser nach süßem Popcorn duftenden Filmpaläste überschreiten, betreten Kinder zugleich auch fantastische Traumwelten, in denen alles möglich zu sein scheint. Dabei sind es häufig Heldengeschichten, die junge Kinobesucher besonders fesseln und inspirieren. Zwei unwahrscheinliche und gleichermaßen fantastische Heldenreisen werden im Frühjahr beim Minski-Kinderkino auf die große Leinwand gebracht. Die Protagonisten: eine kleine Glocke und ein bunt zusammengewürfelter Haufen an Waldbewohnern. Das Abenteuer beginnt jeweils an einem Mittwoch um 16 Uhr im Metropol-Kino, Heddesdorfer Straße 2.

Die jungen Glocken, Bim, Bommel und Pi machen sich kurz vor Ostern auf den Weg nach Rom, um dort vom Papst gesegnet zu werden – und mit Süßigkeiten und Geschenken befüllt in die Heimat zurückzukehren. Außerdem wollen sie das magische Osterei empfangen, dem die Kraft innewohnt, den Winter zu vertreiben. Doch schnell stellen sie fest, dass es noch jemand anderes auf das „Frühlingselixier“ abgesehen hat und damit fiese Pläne verfolgt. „Die kleine Glocke Bim rettet Ostern“ läuft am Mittwoch, 16. April, im Minski-Kinderkino.

Der Wald bildet den Lebensraum vieler Tierarten, die hier friedlich zusammenleben. Das ändert sich, als ein überheblicher Biber durch seinen Staudamm für eine gewaltige Überflutung sorgt, die den ganzen Wald gefährdet. Jetzt müssen alle Waldbewohner ihre unterschiedlichen Fähigkeiten einbringen, um gemeinsam ihre Heimat zu retten. Ob ihnen das gelingt, erfahren kleine und große Kino-Besucher am Mittwoch, 14. Mai, bei der Kinderkino-Vorführung von „Fuchs und Hase retten den Wald“.

Kinokarten für beide Vorstellungen sind bequem über die Online-Buchung mit Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de oder an der Kinokasse erhältlich. Die Eintrittskosten betragen 4 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene. Nähere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt Neuwied per E-Mail an kijub@neuwied.de oder telefonisch unter der 02631/802 174.