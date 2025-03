KREIS NEUWIED – Neue touristische Tagungsbroschüre im Landkreis – Landrat Achim Hallerbach hebt vielfältige Möglichkeiten für Tagungen, Gruppenaktivitäten und Veranstaltungen hervor

Der Landkreis Neuwied präsentiert seine neue touristische Tagungsbroschüre, die ab sofort für Unternehmen, Veranstaltungsplaner und Tourismusinteressierte verfügbar ist. „Die Broschüre hebt die vielfältigen Möglichkeiten für Tagungen, Gruppenaktivitäten und Veranstaltungen hervor und zeigt gleichzeitig die vielfältigen attraktiven Optionen auf, mit denen wir im Landkreis Neuwied punkten können“, betont Landrat Achim Hallerbach.

In einer zunehmend digitalisierten und globalisierten Welt wird es immer wichtiger, innovative Formate für Meetings, Seminare und Team-Events auch direkt vor der Haustür zu schaffen. Im Landkreis Neuwied bietet sich den heimischen Unternehmen eine breite Palette an modernen Tagungsräumen und außergewöhnlichen Veranstaltungsorten. Diese sind auf Bedürfnisse von Unternehmen und Organisationen zugeschnitten und reichen von Hotels über moderne Tagungsmöglichkeiten bis hin zu einzigartigen Orten und Räumen.

„Im heimischen Naturpark Rhein-Westerwald liegen viele dieser Möglichkeiten mitten in der Natur. Und so finden Veranstaltungsplaner mit Hilfe der neuen Tagungsbroschüre sicherlich die perfekte Inspiration für erfolgreiche Tagungen,“ ist Landrat Achim Hallerbach überzeugt. Neben den klassischen Tagungsformaten werden in der Broschüre auch zahlreiche Incentive-Möglichkeiten vorgestellt, die den Teilnehmern unvergessliche Erlebnisse bieten. Ob Teambuilding in der Natur, sportliche Aktivitäten, kulinarische Genussreisen oder kulturelle Highlights – die Anbieter im Landkreis Neuwied haben zahlreiche kreative Angebote, um Teilnehmer zu motivieren und zu begeistern.

Ziel der Broschüre ist es, naturverbundene Erlebnisse und nachhaltigen Tourismus in der Region zu fördern.

„Mit der neuen Broschüre möchten wir den Landkreis als idealen Ort für Tagungen, Team-Besprechungen und Veranstaltungen vielerlei Art positionieren. Insbesondere unsere heimischen Unternehmen sollen hier Möglichkeiten und Alternativen direkt vor der Haustür finden. Wir wollen mit der Herausgabe der Broschüre den regionalen Wirtschaftskreislauf gezielt stärken und unterstützen“, sind sich Landrat Achim Hallerbach und Wirtschaftsförderer Harald Schmillen über die Motivation zur Veröffentlichung der Broschüre einig. Die Broschüre befindet sich derzeit im Druck und wird ab dem 9. April an heimische Unternehmen kostenfrei versendet sowie auf der Webseite der Wirtschaftsförderung unter https://www.wfg-nr.de/wirtschaftsfoerderung verfügbar sein.