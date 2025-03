NIEDERBIEBER – Frühlingshafter Start: 10. Inselmarkt mit Schallplattenbörse auf der Wiedinsel

Am Samstag, den 5. April 2025, startet die Inselgemeinschaft in Neuwied-Niederbieber in die Marktsaison! Von 10 bis 15 Uhr verwandelt sich die Wiedinsel in ein lebendiges Markttreiben – mit regionalen Leckereien, liebevoll handgefertigten Produkten und einem bunten Flohmarkt.

Ob handmade Schätze, Vintage-Mode, Second-Hand-Funde oder Selbstgemachtes passend zur Jahreszeit – der Inselmarkt lädt zum Stöbern, Entdecken und Genießen ein. Besonders Musikliebhaber dürfen sich freuen: Eine Schallplattenbörse sorgt für nostalgische Klänge und echte Sammlerstücke.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt! Die Inselgemeinschaft verwöhnt die Gäste mit herzhaften und süßen Leckereien, dazu gibt es Kaffee, Tee und kühle Getränke. Ein besonderes Highlight: Das Kinderprinzenteam 25/26 der Karnevalsfreunde Oberbieber 1969 e.V. wird den Markt mit einem Besuch bereichern und frische Waffeln aus einem urigen Ofen anbieten.

Noch freie Standplätze: Wer noch als Händler oder Aussteller dabei sein möchte – ob für Wochenmarktprodukte, Handwerk, Flohmarkt, Kinder- & Babybasar oder Second-Hand-Artikel – kann sich bis zum 2. April 2025 unter inselmarkt@gmx.de anmelden. Ein Spaziergang über die Insel lohnt sich also in jedem Fall – wir freuen uns auf viele Besucher!