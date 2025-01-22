RHEINLAND-PFALZ – Von Ludwigshafen live in 1600 Klassen der Republik: klicksafe organisiert digitale Schulstunde zum Thema „KI and me. In künstlicher Beziehung.“

Schulklassen in Rheinland-Pfalz aufgepasst: Bis zum 6. Februar läuft die Anmeldephase zur digitalen Schulstunde anlässlich des Safer Internet Day am 10. Februar 2026.

Über 1600 Klassen sind schon dabei, und täglich werden es mehr: Unter dem Motto „KI and me. In künstlicher Beziehung.“ veranstaltet die EU-Initiative klicksafe im Rahmen des Safer Internet Day 2026 (SID) am 10. Februar eine digitale Schulstunde live aus dem Media:TURM in Ludwigshafen. In Kooperation mit der Zeitung „Die Rheinpfalz“ wird das interaktive Format bundesweit gestreamt. Bundesfamilienministerin Karin Prien und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer richten sich mit Grußworten an die Schüler*innen. Erstmals bringt die Medienanstalt Rheinland-Pfalz das Angebot an weitere Orte der medialen Teilhabe in Speyer und Zweibrücken. Schulklassen können sich noch bis 6. Februar kostenfrei zur digitalen Schulstunde anmelden unter www.klicksafe.de/sid.

Laut der JIM-Studie 2025 wird allein ChatGPT von 90 Prozent der 16- bis 19-Jährigen genutzt. Immer mehr Kinder und Jugendliche nutzen KI-Bots ganz selbstverständlich zum Lernen, Informieren oder zur Unterhaltung. Dabei übernehmen KI-Anwendungen zunehmend Rollen, die früher Menschen vorbehalten waren. So können einseitige, scheinbar persönliche Bindungen entstehen – sogenannte parasoziale Beziehungen –, die Nähe simulieren und grundlegende Fragen zum sozialen Miteinander aufwerfen. Genau dieses Thema greift klicksafe im Rahmen des Safer Internet Day 2026 auf.

Albrecht Bähr, Versammlungsvorsitzender der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, betont: „Zwischenmenschliche Beziehungen sind die Grundlage für ein gutes gesellschaftliches Miteinander. Diesen persönlichen Austausch kann Künstliche Intelligenz nicht ersetzen. Gerade deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, junge Menschen frühzeitig für die Gefahren von KI zu sensibilisieren. Mit der digitalen Schulstunde, den zusätzlichen Präsenzangeboten an den Orten der medialen Teilhabe, und einem bundesweiten Livestream bieten klicksafe und die Medienanstalt Rheinland-Pfalz ein innovatives Angebot für Schüler aus Rheinland-Pfalz und der gesamten Bundesrepublik.“ Die Aufzeichnung der Live-Übertragung aus dem Media:TURM Ludwigshafen übernehmen dabei die Auszubildenden des Offenen Kanals Ludwigshafen. „Dies ist ein starkes Signal für die hohe Qualität der Ausbildung in den Offenen Kanälen“, so Albrecht Bähr.

Jetzt Schulklasse anmelden

Der interaktive Livestream richtet sich an Schulklassen ab der 7. Jahrgangsstufe und findet am 10. Februar von 10 Uhr bis 11 Uhr statt. Mit dabei sind medienpädagogische und psychologische Expert*innen, die Jugendlichen des klicksafe Youth-Panels und Moderatorin Leonie Maderstein. Live-Umfragen, Live-Chat, praktische Übungsaufgaben und kostenfreie Unterrichtsmaterialien stehen zur Verfügung. Schulklassen können sich bundesweit noch bis zum 6. Februar 2026 kostenfrei anmelden unter www.klicksafe.de/sid. Erstmals ergänzt die Medienanstalt Rheinland-Pfalz die Schulstunde durch zusätzliche Präsenzangebote. Neben der zentralen Übertragung aus dem Media:TURM Ludwigshafen nehmen jeweils Schulklassen im Media:TOR Speyer und in der Media:BRÜCKE Zweibrücken vor Ort an der Schulstunde teil und vertiefen die Inhalte im direkten Austausch.

Safer Internet Month: Aktionen im gesamten Februar

Der Safer Internet Day und die digitale Schulstunde bilden den Auftakt zum Safer Internet Month im Februar 2026. Schulen, Unternehmen, Behörden, Medienhäuser, Start-ups, Vereine und weitere Akteur*innen sind eingeladen, sich mit eigenen Aktionen für mehr Online-Sicherheit und Medienkompetenz zu engagieren – zum diesjährigen Schwerpunktthema oder mit eigenen inhaltlichen Akzenten.

Aktionen zum SID können bei klicksafe angemeldet werden unter: www.klicksafe.de/sid26/anmelden