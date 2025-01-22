Bürgerkurier

HAMM – Fahren unter Drogeneinwirkung in Hamm (Sieg)

Montag, 02.02.2026, gegen 20.10 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Hamm (Sieg), in der Lindenallee, durch. Hierbei konnte ein 21-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, bei dem der Verdacht einer Einwirkung durch Betäubungsmittel bestand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Quelle Polizei

