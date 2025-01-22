FLAMMERSFELD – Neujahrsempfang der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld im Raiffeisenhaus Flammersfeld – „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele.“

Die Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld lud am Donnerstag, 29. Januar 2026, zum traditionellen Neujahrsempfang ins Raiffeisenhaus Flammersfeld ein. Unter dem Motto „Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele“ stand der Abend ganz im Zeichen von Anerkennung und Dank für das vielfältige Engagement der Ehrenamtlichen und Helferinnen und Helfer rund um das Raiffeisenhaus und den angrenzenden Garten.

Die Verbandsgemeinde nutzte den Empfang, um Wertschätzung auszudrücken und die Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaft zu würdigen. Bürgermeister Fred Jüngerich betonte die Bedeutung des ehrenamtlichen Einsatzes: „Nur durch das gemeinsame Wirken vieler Menschen ist es möglich, das Raiffeisenhaus für Besucherinnen und Besucher zu öffnen und erlebbar zu machen.“

Ein besonderer Moment war die Ziehung des Gewinners aus Siegburg des im Vorjahr entwickelten Rätsel-Quiz, das künftig weiterhin in Führungen des Raiffeisenhauses integriert wird. Gewinn war ein Raiffeisenspiel im Wert von 30 Euro. In diesem kooperativen Brettspiel werden die Spieler in die Welt von F. W. Raiffeisen versetzt. Außerdem wurde Jürgen Heermann für den 300. Aufzug der historischen Pendel-Uhr geehrt – eine symbolische Anerkennung seines langjährigen Engagements und ein Dank an alle, die das Raiffeisenhaus lebendig halten.

Auch, wenn der Erste Beigeordnete Rolf Schmidt-Markoski nicht persönlich anwesend sein konnte, bringt er seine Anerkennung für das gemeinsame Engagement aller Ehrenamtlichen sowie Helferinnen und Helfer im und am Raiffeisenhaus zum Ausdruck. „Ihr tatkräftiger Einsatz macht es möglich, das Raiffeisenhaus und den Raiffeisengarten für Besucherinnen und Besucher lebendig und erfahrbar zu gestalten.“

Martina Beer gab einen Rückblick auf die Highlights des Jahres 2025 und das vielfältige Engagement der Gruppe: der Raiffeisencampus mit 54 Teilnehmenden war vor Ort für eine Führung, das Interkulturelle Gartenfest fand im Sommer statt, die Raiffeisenwoche unter dem Motto „WIR sind eins!“ war ein schönes Higlight, sowie unterschiedliche Initiativen zur Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung im Garten. Für 2026 stehen bereits weitere Veranstaltungen an: schöne Führungen im Raiffeisenhaus, die von den ausgebildeten Gästeführerinnen und Gästeführern geleitet werden und bei denen das Rätselquiz aktiv integriert wird, sowie die Raiffeisenwoche vom 4. bis 12. Juli, die erneut zahlreiche kulturelle und sportliche Höhepunkte im Raiffeisenland bieten wird.

Das Raiffeisenhaus ist jeden 1. Sonntag ohne Anmeldung und jeden 3. Sonntag mit Anmeldung von 15 bis 16 Uhr geöffnet. Tickets für Besuchertermine können auf der Homepage der Verbandsgemeinde online gebucht werden.