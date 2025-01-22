EICHELHARDT – Geschwindigkeitskontrollen auf der B 256 in Eichelhardt

Montag, 02.02.2026, führten Kräfte der Verkehrsdirektion Koblenz in den Nachmittagsstunden Geschwindigkeitskontrollen in Eichelhardt, Siegener Straße, durch. Hierbei konnten 19 Fahrzeugführer gemessen werden, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. Gegen die Betroffenen werden die entsprechenden Verwarnungs- bzw. Bußgeldverfahren eingeleitet. Quelle Polizei