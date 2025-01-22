KIRCHEN – Ulrike Stinner in den Ruhestand verabschiedet – 47 Jahre im öffentlichen Dienst tätig

Nach 47 Jahren im öffentlichen Dienst, davon 36 Jahre im Rathaus Kirchen, wurde die Verwaltungsfachangestellte Ulrike Stinner jetzt im Rahmen einer Feierstunde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Begonnen hatte Stinner ihre Laufbahn im öffentlichen Dienst 1979 bei der Stadt Siegen, bevor sie 1990 zur Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) wechselte und dem Kirchener Rathaus bis heute treu blieb. Entsprechend emotional fiel der Abschied aus.

Bürgermeister Andreas Hundhausen sprach ihr Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit und ihre hohe fachliche Qualität aus. Als Leiterin der Zulassungsstelle habe sie „den Laden im Griff gehabt“. Dabei sei der Job dort nicht immer einfach gewesen. Fachbereichsleiter Bernd Schmidt konnte das bestätigen. In stressigen Situationen habe sie stets Ruhe bewahrt und versucht, Probleme zu lösen. Er unterstrich zudem die gute Zusammenarbeit in all der Zeit.

Auch vom Fachgebietsleiter „Kundenzentrum“ Sebastian Lippert gab es Lob und Anerkennung. Die Zulassungsstelle werde ohne sie ein ungewohntes Bild bieten, so Lippert. Peter Mockenhaupt vom Personalrat schloss sich im Namen aller Kolleginnen und Kollegen den guten Wünschen zum Ruhestand an.

Foto: Ulrike Stinner wurde von Bürgermeister Andreas Hundhausen (vorne links), Fachbereichsleiter „Bürgerdienste“ Bernd Schmidt (hinten rechts) und Peter Mockenhaupt (Personalrat) in den Ruhestand verabschiedet.