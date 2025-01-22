ALTENKIRCHEN – Fahren ohne Fahrerlaubnis in Altenkirchen

Montag, 02.02.2026, gegen 19.00 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Altenkirchen, in der Kölner Straße, einen 43-jährigen Pkw-Fahrer feststellen, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da der Beschuldigte bereits mehrfach wegen dieses Deliktes aufgefallen ist, erfolgte die Sicherstellung des von ihm benutzten Fahrzeuges. Weiterhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Quelle Polizei