REGION – Gäste von Lana Horstmann beim vorletzten Plenartag der aktuellen Legislaturperiode in Mainz – Interessierte Neuwiederinnen und Neuwieder besuchten auf Einladung der Landtagsabgeordneten Lana Horstmann die vorletzte Plenarsitzung vor der Landtagswahl am 22. März 2026.

Nach der Ankunft hatten die Gäste genügend Gelegenheit, die Mainzer Altstadt zu besichtigen, bevor es in das Landtagsgebäude ging. Dort erlebten die Besucher einen informativen Tag rund um die Arbeit des Parlaments. Von der Entstehung des Gebäudes, über aktuelle Arbeitsfelder der Abgeordneten bis hin zu konkreten Projekten wurde den Gästen ein Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Besonders aufschlussreich war der Einblick in den Arbeitsalltag der Abgeordneten sowie in die Prozesse, die Gesetzgebung und politische Kommunikation prägen.

Nach dem eher hitzigen Plenum folgte ein intensives Gespräch mit Lana Horstmann. Die Abgeordnete stand den Gästen Rede und Antwort. Sie berichtete aber auch über die aktuelle Debatte, in der Sie zu dem Thema „Lifestyle-Teilzeit“ gesprochen hat und macht deutlich, „dass Teilzeitarbeit kein Zeichen von Faulheit ist, sondern oft eine bewusste Entscheidung aus Gründen der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Pflege darstellt“.

Sie nahm Bezug auf ihre Rede im Plenum und betonte: „Es gibt gute Gründe, warum Menschen halbtags arbeiten möchten – sei es für die Kinderbetreuung, die Pflege eines Angehörigen oder eines Engagements im Ehrenamt. Diese Lebensentwürfe dürfen nicht verurteilt, sondern müssen fair unterstützt werden.“

Die Gäste zeigten sich erfreut über den offenen Austausch und die Transparenz, mit der Horstmann ihre Positionen darlegte. Der Tag endete mit positiven Eindrücken von einer engagierten Parlamentarierin, die sich für eine ausgewogene Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben einsetzt und dabei die Belange der Bürgerinnen und Bürger aus dem Wahlkreis stets im Blick hat.