KOBLENZ – Verkehrsunfall in Koblenz-Metternich

Dienstag, 03.02.26, kam es gegen 07.40 Uhr in der Rübenacher Straße in Metternich zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Rollerfahrer, der in Fahrtrichtung Trierer Straße unterwegs war. Die Fahrerin des Pkw übersah den Rollerfahrer beim Einfahren in den fließenden Verkehr und touchierte das Zweirad, das zu Fall kam. Der Rollerfahrer wurde daraufhin zur Untersuchung in das BWZK gebracht, der Roller war nicht mehr fahrbereit. Die Rübenacher Straße musste für ca. 15 Minuten gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Quelle Polizei