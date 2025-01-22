BIRKEN-HONIGSESSEN – Zehn Jahre Circus Ronelli in Birken-Honigsessen.

Der Circus Ronelli hat sich einen guten Ruf erworben, unter anderem mit seinem Auftritt vor Jahren in Birken-Honigsessen. Jetzt feiert das kleine Familienunternehmen sein zehnjähriges Jubiläum, ebenfalls wieder auf der Birkener Höhe. Geleitet wird es noch immer von Fernando Trumpf und seiner Ehefrau Meike. Eine wichtige Rolle spielen auch die vier Kinder mit ihrem großartigen Engagement an vielen Stellen des Trumpf`schen Circuslebens. Angefangen mit der ersten Vorstellung hat man in Mudersbach. In der Folge besuchten die Trumpfs viele Orte in Westerwald und Siegerland. In Birken-Honigsessen kam zunächst noch ein geliehenes Tierzelt zum Einsatz, doch schon bald konnte man sich durch viel Fleiß ein ausgewachsenes Circuszelt leisten. Der Wissener Ferdinand Klaas, ein Circusfan durch und durch, erwies sich von Beginn als guter Freund der Familie. So hilft er beispielsweise beim Auf- und Abbau der Anlage, verteilt intensiv Werbematerial und Spendendosen oder unterstützt den Verkauf von Popcorn und Süßigkeiten in der kleinen Restauration. Vor Weihnachten gibt er sogar den Nikolaus in der Manege. Eine befreundete Artistenfamilie bereichert seit einigen Jahren das eingespielte Programm. Gemeinsam bietet man abwechslungsreiche Vorstellungen, die alle Generationen verbinden, kleine Zuschauer genauso wie die Erwachsenen. Besonders stolz sind die Trumpf auf ihre überaus erfolgreichen Schulprojekte. Es war stets ein unvergessliches Erlebnis für die 8- bis 16-jährigen Schüler. Vielseitige Workshops mit Spaß, Bewegung und Teamgeist waren der große Hit. Vor Jahresfrist boten die Trumpfs eine Sondervorstellung für Flüchtlingskinder an. Kürzlich hat man zu einem sehr gut besuchten Weihnachtscircus eingeladen. Jetzt steht der Circus mit seinem ganz neuen Zelt und dem großen Fuhrpark wieder auf dem Festplatz in Birken-Honigsessen. Premiere zum Jubiläum feiert die Familie Trumpf am kommenden Donnerstag, 5. Februar, um 16 Uhr unter anderem mit „Superhelden in der Manege“. An den beiden Folgetagen geht es genauso weiter. Am Sonntag ist um 11 Uhr Happy Hour mit Sonderpreisen auf allen Plätzen. Um 14 Uhr steigt dann das turbulente Kinder-Mitmach-Programm. Schon am späten Sonntagnachmittag erfolgt der Zeltabbau. Dann geht es weiter zum Festplatz in Fürthen im Hammer Land. Übrigens: Jedes Kind bekommt zum Jubiläum ein Geschenk. (bt) Auskunft und Kartenbestellung unter Tel. 0151 149 020 67. (bt) Fotos: Bernhard Theis