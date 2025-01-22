RHEINLAND-PFALZ – ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland setzt starkes Zeichen für mehr Tarifbindung beim Tarifpolitischen Jahresauftakt 2026

Beim Tarifpolitischen Jahresauftakt 2026 hat der Landesbezirk Rheinland-Pfalz-Saarland der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ein eindeutiges Signal gesetzt: Tarifbindung ausbauen, Daseinsvorsorge stärken und Tariftreue durchsetzen.

Zu den Gästen zählten unter anderem der Ministerpräsident Alexander Schweitzer, Abgeordnete des Deutschen Bundestages und des Landtages sowie Vertreter*innen von ver.di.

In den Redebeiträgen wurde deutlich, dass Tarifbindung der Schlüssel für faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen und verlässliche Dienstleistungen in der Daseinsvorsorge ist. Das geplante Tariftreuegesetz stellt dabei einen wichtigen Schritt dar, um öffentliche Aufträge an tarifgebundene Unternehmen zu vergeben und Lohndumping wirksam zu verhindern. Politik und Gewerkschaft betonten in ihrem Austausch die gemeinsame Verantwortung, gute Arbeit zu stärken und der zunehmenden Tarifflucht entschlossen entgegenzutreten.

Ministerpräsident Alexander Schweitzer unterstrich die Bedeutung betrieblicher Demokratie und tariflicher Standards: „Mitbestimmung in den Betrieben und Dienststellen ist gelebte Demokratie. Starke Betriebs- und Personalräte eröffnen bessere Chancen für gute Arbeitsbedingungen und zukunftsfähige Arbeitsplätze. Rheinland-Pfalz nimmt bei der Tarifbindung eine Vorreiterrolle ein. Der Aufbau der Tarifbindung ist für mich ein großes Anliegen, deshalb setze ich mich weiterhin konsequent für die Schaffung und den Erhalt tarifgebundener Arbeitsplätze ein.“

„Nur wenn wir Tarifbindung ausbauen, sichern wir faire Wettbewerbsbedingungen und verhindern, dass gute Arbeit unter die Räder kommt. Wer zudem öffentliche Aufträge will, muss Tarif zahlen. Ein Tariftreuegesetz ist keine Bürokratie, sondern die rote Linie gegen Lohndumping mit Steuergeld“, sagte Marion Paul, Landesbezirksleiterin ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland.

Der Jahresauftakt verdeutlichte, dass die Stärkung der Tarifbindung eine der zentralen Aufgaben für Politik und Gewerkschaft in den kommenden Jahren bleibt.