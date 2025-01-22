OBERERBACH – Kinder der Region um Obererbach besuchen den Kinderkarneval des HCE

Das war wieder der ganz große Tag der Kinder und ihrer Eltern in der Karnevalssession 2025-26, der Kinderkarneval des HC Erbachtal. Prinzessin Sina I. mit Gefolge, Sitzungspräsident Dominic Pritz und die Erbacher Tanzgarden und Solomariechen unterhielten ihre Gäste aufs Beste. Auch die befreundeten Vereine besuchten die HCEler und gestalteten das Tanzprogramm vortrefflich mit. Fünf Stunden vergingen wie im Fluge und die bunt verkleideten Kinder zeigten sich hochzufrieden. Fotos: Renate Wachow