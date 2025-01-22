BAD MARIENBERG – Unfallflucht in Bad Marienberg

Auf dem Parkplatz des DM Drogeriemarktes in Bad Marienberg, An der Lehmkaute 2, kam es am 07.02.2026, zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. An dem abgestellten, geparkten PKW kam es zu einer Beschädigung im hinteren rechten Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Hachenburg bittet um die Mithilfe von Zeugen. Quelle Polizei