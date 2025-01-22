OBERLAHR – Funkengarde der KG Oberlahr krönt die Kostümsitzung der KG Oberlahr

Kostümsitzung und Dämmerschoppen sind bei der KG Oberlahr Garanten der Spitzenklasse an karnevalistischen Sitzungen. Es ist egal wo sie erscheinen, die Männer der Oberlahrer Funkengarde in ihren weiß-roten Uniformen, sie werden begleitet von einer Welle der Begeisterung. Da ist es egal ob sie Trommeln und Trompeten erklingen lassen oder das Tanzbein schwingen lassen. Besonders die holde Weiblichkeit ist ganz aus dem Häuschen. Allein schon Dietmar Motz versteht es das berauschte Publikum in Ekstase zu bringen. Fotos: Diana Wachow