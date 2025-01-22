HACHENBURG – Führen eines Pkw unter Alkoholeinfluss in Hachenburg, Tankstelle

Nach Zeugenhinweis stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Hachenburg am 07.02.2026, 22:45 Uhr auf dem Tankstellengelände in Hachenburg in der Graf- Heinrich- Straße fest, dass ein Pkw – Führer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Quelle Polizei