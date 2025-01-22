WISSEN – Frauenkarneval in Wissen/Schönstein

„Gute Laune überall“ stand als Motto über den beiden närrischen Sitzungen der Wissener und Schönsteiner Karnevalsfrauen im katholischen Pfarrheim. Die zwei kfd-Gruppierungen harmonierten bestens, was deutlich an den begeisterten Reaktionen der prächtig kostümierten Besucherinnen zu erkennen war. Selbst die Vorstandsdamen Waltraud Hammann, Martina Winninghoff, Rosi Maag und Ulrike Wagner zeigten sich gut gelaunt und stimmten „Jetzt geht die Party richtig los!“ an. Die Jecken hörten es gern. Als Ehrengäste hieß man Pastor Kürten und Kaplan Bednarz willkommen. Am Sonntag gaben sich Svenja Spille und Erika Nickel seitens der evangelischen Kirchengemeinde die Ehre. Bürgermeister Berno Neuhoff überreichte Agnes Brück den Wissener Stadtorden für ihr langjähriges Engagement in Sachen Karneval. Dann konnte es endlich mit dem eigentlichen Programm losgehen. Den Einmarsch absolvierten die munteren Damen in Form einer musikalischen Zeitreise von den 1950er Jahren an. Mit „Wissen und Schünsten o-jö-jo“ reagierte man ausgelassen im Festsaal. Elisabeth Wieschollek und Bärbel Büch gaben den ganzen Nachmittag lang die notwendigen Erläuterungen zum Ablauf der Sitzungen. Im Sketch „Schlafwandler“ brillierten Angela Reifenrath, Inge Rödder und Monika Reifenrath; Rosemarie Wagner gab einen dann doch eher seltsamen „Überraschungsgast“. Mit einem geplagten „Brautvater“ heimste Sigrid Hüsch verdientermaßen die erste „Rakete“ des Tages ein. Die Tanzgruppe „Minis“ als ganzer Stolz der heimischen KG holte sich starken Beifall ab. Dieser galt auch den Trainerinnen und Eltern. Marion Müller und Ulla Orthen führten eine nicht alltägliche „Ballettdarbietung“ auf. „So duscht der Mann, so duscht de Frau“ wussten offenbar Alexandra Wendler, Anja Rodigast, Elisabeth Wieschollek, Melanie Petermann, Natscha Brucherseifer und Christina Herzog ganz genau. Funkenmariechen Mia begeisterte anschließend mit einer wahrhaft gekonnten Nummer. In der Rede „Vor dem Spiegel“ hieß

es klar und deutlich: „Die Männer haben ein Gutes und das sind wir Frauen!“ Die „Rakete“ traf genau die richtige Karnevalistin. Beim Sketch „Pillen im Wasser“ wurde deutlich: Männer sind doch wehleidiger als Frauen. Agnes Brück, Alex Wendler und Christa Schneider zeigten es in aller Klarheit und Riesenfreude der Närrinnen. Nach dem „Oma-Tanz“, unter anderem dargeboten von Anne Hanas, trat das recht eigenwillige „Nonnenkloster Melissengeist“ auf die Bühne. Unter der Herrschaft einer „Merkwürdigen Mutter“ erwuchs man zu erstaunlichen Fähigkeiten. Die Alternative bestand anschließend in einem tatsächlich echten „Männerballett“. Das große Finale geriet dann zu einem echten Höhepunkt des Frauenkarnevals in Wissen und Schönstein. Unter geheimnisvollem Schwarzlicht tobten alle Aktiven ausgelassen über die Bühnenbretter und lösten geradezu Beifallsstürme aus. Ein Dank ging noch an alle Helferinnen und Helfer vor Ort und natürlich auch an Alleinunterhalter Kevin Schneider. Und ganz am Schluss taten die Karnevalistinnen noch kund, was alle hören wollten: „Im nächsten Jahr sind wir wieder hier!“ (bt) Fotos: Bernhard Theis