RHEINLAND-PFALZ – ver.di-Bezirksgeschäftsführer Jürgen Knoll geht in den Ruhestand – Sabine Schunck übernimmt ab dem 1. April 2026

Nach vielen Jahren engagierter Tätigkeit geht Jürgen Knoll, Bezirksgeschäftsführer des ver.di-Bezirks Pfalz, zum 1. April 2026 in den Ruhestand. Sabine Schunck, seine langjährige Stellvertreterin, wurde bereits vom Bezirksvorstand des ver.di-Bezirks Pfalz als seine Nachfolgerin gewählt und vom ver.di-Bundesvorstand mit der Geschäftsführung beauftragt.

Knoll (64) wurde am 13. März 2026 im Prinzregentheater in Ludwigshafen vom ver.di-Bezirk Pfalz verabschiedet. Kolleginnen und Kollegen sowie Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen würdigten dabei seine langjährige Arbeit und seinen Einsatz für die Gewerkschaft.

In ihrer Ansprache hob die ver.di-Landesbezirksleiterin Marion Paul insbesondere seine fachliche Kompetenz, sein Engagement und seine Verdienste um die Entwicklung des ver.di-Bezirks hervor. Auch wenn manche Entscheidungen kompliziert und schwierig waren, wurde deutlich, wie sehr Jürgen Knoll die Arbeit und das Miteinander geprägt hat.

Im Anschluss an die offiziellen Worte nutzten viele Gäste die Gelegenheit, sich persönlich zu verabschieden und für die gemeinsame Zeit zu danken. Mit dem Eintritt in den Ruhestand beginnt für Jürgen Knoll nun ein neuer Lebensabschnitt, für den ihm alle Anwesenden Gesundheit, Glück und viele schöne Momente wünschten. „Die Arbeit für ver.di war für mich weit mehr als ein Beruf. Sie war über viele Jahre ein zentraler Teil meines Lebens. Ich bin dankbar für die vielen Begegnungen, die gemeinsamen Auseinandersetzungen und die Erfolge, die wir zusammen erreicht haben“, sagte Knoll.

Jürgen Knoll, geboren im Jahr 1961, absolvierte eine kaufmännische Ausbildung bei einem IT-Unternehmen im westfälischen Münster. Von 1984 bis 1991 arbeitete er dort als Programmierer. Ab März 1997 war er einer der führenden Köpfe bei der erstmaligen Gründung eines Betriebsrates. „Hier habe ich am eigenen Leib gespürt, wie wichtig ein starker Betriebsrat für die Beschäftigten ist“, so Knoll im Rückblick.

Knoll begann seine hauptamtliche Tätigkeit bei der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV), einer der fünf Gründungsgewerkschaften von ver.di, im Januar 1992. Geplant war, dass er in seinem Heimatland NRW als Gewerkschaftssekretär arbeiten sollte. Nach einer 15-monatigen Einarbeitung kam er im April 1993 in den HBV-Landesbezirk Rheinland-Pfalz in Mainz. Bereits drei Jahre später war er stellvertretender Landesbezirksleiter der HBV in Rheinland-Pfalz. Diese Funktion hatte er bis zur ver.di-Gründung im Jahr 2001 inne.

Ab September 2001 wurde Knoll Geschäftsführer des damaligen Bezirks rhein.pfalz, ab 2014 dann Bezirksgeschäftsführer des fusionierten Bezirks Pfalz mit Vorder- und Südpfalz, Westpfalz sowie der Stadt Worms.

Die Nachfolge übernimmt Sabine Schunck, die bereits seit 2014 als stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin tätig ist und künftig die Leitung des ver.di-Bezirks Pfalz verantworten wird. Schunck (52) absolvierte von 1991 bis 1995 eine Ausbildung als Erzieherin und war von 1999 bis 2011 Personalratsvorsitzende in der südpfälzischen Ortsgemeinde Herxheim.

Seit September 2011 arbeitet sie bei ver.di in Kaiserslautern als Gewerkschaftssekretärin mit Schwerpunkt Gesundheitswesen, ab 2014 dann zusätzlich als stellv. Bezirksgeschäftsführerin. „Jürgen Knoll hat den Bezirk über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt. An diese Arbeit möchte ich anknüpfen und gemeinsam mit unseren Mitgliedern, den ehrenamtlich Aktiven und dem Team im Bezirk neue Impulse setzen“, sagt Schunck.