REGION – Saisonstart in der Region Westerwald-Sieg

Mit dem kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März ist auch in der Region Westerwald-Sieg die neue Tourismussaison eingeläutet worden. Die Tage werden länger, die Temperaturen milder (hoffentlich bald) – beste Voraussetzungen, um die vielfältigen Angebote der Region zu entdecken. Pünktlich zum Start in den Frühling öffnen auch wieder zahlreiche Besucherattraktionen ihre Tore und laden Gäste wie Einheimische zu spannenden Erkundungen ein.

Ein besonderes Highlight zum Saisonauftakt ist die Wiedereröffnung bedeutender montanhistorischer Einrichtungen: Die Grube „Bindweide“ (04.04.), der Förderturm in Willroth (28.03.) sowie der Alvenslebenstollen in Burglahr (29.03.) bieten faszinierende Einblicke in die Bergbaugeschichte der Region. Führungen, Veranstaltungen und Mitmachangebote machen die Industriekultur im Westerwald erlebbar.

Auch darüber hinaus hält die Region ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm bereit. Von geführten Touren über Familienangebote bis hin zu kulturellen Events – zahlreiche Termine und buchbare Erlebnisse finden Interessierte gebündelt unter www.westerwald-sieg.de. Verschiedene Formate ermöglichen es, die Region aus neuen Perspektiven kennenzulernen.

Der erste Termin für die Veranstaltungsreihe „Abenteuer Heimat“ findet am 19. April auf Schloss Schönstein statt und ist bereits ausgebucht, doch für viele Termine sind noch Tickets direkt online buchbar, z.B. im Kloster Marienthal am 26. April. Die Online-Tickets bieten eine komfortable Möglichkeit, Ausflüge im Voraus zu planen. Das vielfältige Ticketangebot reicht von klassischen Führungen bis hin zu außergewöhnlichen Erlebnissen und macht Lust darauf, die eigene Heimat oder den Urlaub im Westerwald aktiv zu gestalten.

Mit dem Frühling erwacht auch die Natur entlang der Wanderwege zu neuem Leben. Ob auf den Fernwanderwegen, den abwechslungsreichen Rundtouren oder kurzen Spazierwegen – die Landschaft zeigt sich jetzt von ihrer besonders reizvollen Seite und lockt Groß und Klein nach draußen. Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf dem Druidensteig: Der beliebte Fernwanderweg ist aktuell für die Wahl zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ in der Kategorie Mehrtagestouren nominiert. Wanderfans sind aufgerufen, ihre Stimme im Wahlstudio des Wandermagazins abzugeben: https://wandermagazin.de/wahlstudio

Neben den Wanderwegen bieten auch zahlreiche Aussichtspunkte beeindruckende Naturerlebnisse.: der Barbaraturm, der Ottoturm oder der Raiffeisenturm eröffnen bei klarer Sicht weite Blicke über die waldreiche Mittelgebirgslandschaft.

Auch entlang der Flüsse Sieg und Wied sorgen die ersten warmen Sonnenstrahlen für echtes Frühlingsgefühl. Radfahrerinnen und Radfahrer können sich schon schon jetzt wieder auf große Events wie „Siegtal pur“ oder „WIEDer ins Tal“ freuen, die Bewegung, Naturgenuss und entspannte Einkehrmöglichkeiten ideal miteinander verbinden.

Die Region Westerwald-Sieg startet damit voller Energie in die neue Saison und lädt dazu ein, die Vielfalt des Landkreises Altenkirchen neu zu entdecken – aktiv, genussvoll und naturnah.