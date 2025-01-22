HACHENBURG – 10.000 Euro für mehr Lebensqualität – Lions Clubs unterstützen inklusives Projekt in Hachenburg

Mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro aus dem Adventslos 2025 unterstützen die Lions Clubs der Region die Gesellschaft für Behindertenarbeit (GfB) gGmbH. Der Betrag wurde im Rahmen einer Scheckübergabe offiziell überreicht.

Die Mittel fließen in die Gestaltung eines barrierefreien Außenbereichs der Wohn- und Tagesförderstätten „Auf dem Gleichen“. Geplant sind unter anderem eine ergonomische Doppelliege als Ort der Ruhe und Begegnung, ein Bodentrampolin zur Förderung von Gleichgewicht und Körperwahrnehmung, eine taktile Spielwand sowie klangbasierte Elemente für gezielte auditive Reize. Ziel ist es, einen geschützten Raum zu schaffen, der Bewegung, Sinneserfahrungen, soziale Teilhabe und Rückzug gleichermaßen ermöglicht.

„Vielen Dank für diese großartige Aktion“, betonte Geschäftsführer Mario Habrecht. Das Adventslos habe nicht nur finanziell geholfen, sondern auch Aufmerksamkeit für die Arbeit der Einrichtung geschaffen. Die Gesellschaft für Behindertenarbeit (GfB) gGmbH schafft im Westerwaldkreis dezentrale, familiennahe Wohn- und Förderangebote für erwachsene Menschen mit geistigen, körperlichen oder mehrfachen Beeinträchtigungen. Ihr Ansatz ist offen und flexibel und orientiert sich am individuellen Bedarf der Bewohnerinnen und Bewohner.

Wie immer gibt das Lions Hilfswerk Westerwald e. V. das Adventslos heraus (mit Anmeldung bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier), unterstützt von den Lions Clubs Bad Marienberg, Altenkirchen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen und Westerwald. Neu beteiligt ist der Lions Club Montabaur-Hachenburg. Seit über 20 Jahren verbinden die Clubs mit der Aktion soziales Engagement mit der Adventszeit.