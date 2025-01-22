RHEINLAND-PFALZ – Tarifrunden im Handel in Rheinland-Pfalz und im Saarland starten – ver.di kündigt Entgelt-Tarifverträge fristgerecht

Die ver.di-Tarifkommissionen im Einzel- und Versandhandel in Rheinland-Pfalz und im Saarland sowie im Groß- und Außenhandel in den Tarifgebieten Pfalz, Rheinland-Rheinhessen und im genossenschaftlichen Großhandel haben einstimmig beschlossen, die Lohn- und Gehaltstarifverträge fristgerecht zu kündigen. Die Tarifverträge enden je nach Bereich zwischen dem 31.03.2026 und dem 31.05.2026.

Die Tarifkommissionen machen damit den Weg frei für die anstehenden Entgeltrunden im Handel. Hintergrund sind spürbar gestiegene Lebenshaltungskosten sowie zunehmende Belastungen im Arbeitsalltag. Aus Sicht der Beschäftigten braucht es deshalb eine kräftige, nachvollziehbar begründete Lohnrunde.

„Die Kolleginnen und Kollegen halten den Laden am Laufen, oft unter hohem Druck, mit knapper Personaldecke und immer höheren Anforderungen. Gleichzeitig merken sie an der Kasse, bei Miete und Energie jeden Euro. Deshalb braucht es in dieser Tarifrunde spürbare Entgeltsteigerungen, die den Alltag der Beschäftigten tatsächlich entlasten“, sagt Monika Di Silvestre, Landesfachbereichsleiterin Handel.

Um die Forderungen breit abzustützen, führt ver.di vom 19.01.2026 bis zum 10.02.2026 eine Mitgliederbefragung im Handel durch. Die Ergebnisse werden am 11.02.2026 in einer gemeinsamen Konferenz der Tarifkommissionen und Fachgruppen im Handel im Landesfachbereich Handel ausgewertet. Anschließend legen die Kommissionen die konkreten Forderungen fest:

Einzel- und Versandhandel: 05.03.2026

Groß- und Außenhandel: 06.03.2026