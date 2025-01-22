KIRCHEN – Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz in Kirchen/Sieg

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am Freitagnachmittag, 16. Januar 2026, gegen 16:15 Uhr, auf der Hauptstraße in Kirchen ein E-Scooter auf, an dem offensichtlich nur die obere Hälfte des erforderlichen Versicherungskennzeichen angebracht war. Zudem wurden bei der durchgeführten Kontrolle des 18-jährigen Fahrers drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und bei der durchgeführten Personendurchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und der E-Scooter sichergestellt. Quelle Polizei