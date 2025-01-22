KREIS ALTENKIRCHEN – Zukunftsforum der Wirtschaftsförderung – Online-Veranstaltung informiert über Angebote zu psychischer und physischer Gesundheitsvorsorge

Die Gesundheit und das Wohlbefinden der eigenen Belegschaft sind längst zu entscheidenden Faktoren für den langfristigen Unternehmenserfolg geworden. Heute reicht es oft nicht mehr aus, nur einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten. Vielmehr rücken die „weichen Faktoren“ in den Fokus: Wie unterstützt ein Arbeitgeber seine Mitarbeiter in schwierigen Lebenslagen? Welche Angebote gibt es zur psychischen und physischen Gesundheitsvorsorge? Ein modernes Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und eine gelebte soziale Verantwortung steigern nicht nur die Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit, sondern binden Fachkräfte auch emotional an das Unternehmen. Gerade bei privaten oder beruflichen Belastungssituationen benötigen Beschäftigte oft schnelle, vertrauliche und professionelle Hilfe, die über den normalen betrieblichen Rahmen hinausgeht.

Vor diesem Hintergrund lädt die Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen interessierte Unternehmen aus der Region zum nächsten „Zukunftsforum“ ein. Die Online-Veranstaltung findet am Donnerstag, den 29. Januar, um 15:00 Uhr statt und widmet sich dem Thema, wie Mitarbeiter bei psychischen und physischen Belastungssituation anonym durch externe Dritte unterstützt werden können. Als Hauptreferenten konnten Jürgen Schneider und Sebastian Schreiber von der iGuS gGmbH, einer Tochtergesellschaft der Diakonie in Südwestfalen, gewonnen werden. iGuS bietet unter anderem eine externe Mitarbeiterberatung (EAP) an, die Beschäftigten und deren Angehörigen bei medizinischen, psychischen und sozialen Fragen unkompliziert und anonym zur Seite steht – sei es durch eine Hotline, Beratung bei familiären Sorgen oder Unterstützung in Krisensituationen. Ziel ist es, Belastungen frühzeitig aufzufangen und die Gesundheit der Mitarbeiter nachhaltig zu stärken.

Der theoretische Input wird durch wertvolle Praxisberichte ergänzt: Vertreter der heimischen Unternehmen Thomas Magnete, Herdorf, und Rottler Maschinenbau, Mudersbach, werden im Rahmen des Zukunftsforums über ihre konkreten Erfahrungen mit den Leistungen der iGuS berichten. Sie geben Einblicke, wie die Angebote in der Belegschaft angenommen werden und welchen Mehrwert sie für das Betriebsklima und die Mitarbeiterbindung bieten.

Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist unter https://survey.lamapoll.de/igus oder per Mail an wirtschaftsfoerderung@kreis-ak.de möglich. Die Zugangsdaten werden den Teilnehmern rechtzeitig vor der Veranstaltung zugesandt.