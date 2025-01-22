HACHENBURG – Trunkenheit im Verkehr in Hachenburg

Samstagmorgen, 17. Januar 2026, gegen 00:15 Uhr fiel Beamten der Polizeiinspektion Hachenburg in der Graf-Heinrich-Straße ein Pkw mit unsicherer Fahrweise auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrzeugführer unter starkem Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. Quelle Polizei