HACHENBURG – Anstatt Geburtstagsfeier – Unterstützung schwerstkranker Kinder im Westerwald – Familie Ferger spendet 5.000 Euro für Kinderhospizarbeit

Wenn aus bewussten Entscheidungen große Dinge entstehen: Der Westerwälder Philipp Ferger hat anlässlich seines runden Geburtstags auf eine große Feier und Geschenke verzichtet. Stattdessen sammelte er bei drei kleinen Feierlichkeiten von seinen Gästen sowie von Kollegen und Mitarbeitenden insgesamt 3.000 Euro Spendengelder für die Arbeit des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes im Westerwald. Das Ehepaar Ferger hat im Anschluss die Summe großherzig um 2.000 Euro aufgerundet und auch ihre drei Kinder haben durch einen kleinen Beitrag von ihrem Taschengeld dafür gesorgt, dass insgesamt eine Spendensumme von 5.000 Euro an Doro Meurer, Koordinatorin bei den Deutschen Kinderhospiz Diensten in Hachenburg, übergeben werden konnte. Mit den Mitteln wird die Begleitung von Familien unterstützt, deren Kinder an lebensbedrohlichen oder lebensverkürzenden Krankheiten leiden.

Doro Meurer, Koordinatorin der Deutschen Kinderhospiz Dienste, zeigte sich sehr dankbar: „Diese Unterstützung hilft uns, Familien in schweren Zeiten beizustehen und unsere Angebote weiter auszubauen, denn ein Großteil unserer Arbeit wird nur durch Spenden finanziert. Herzlichen Dank! Zudem werden dauerhaft ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht, die Familien im Alltag entlasten und wertvolle Zeit schenken – jede helfende Hand zählt!“

Hospizarbeit im Westerwald: Helfen, wo Hilfe dringend gebraucht wird. In Deutschland leben rund 100.000 Kinder und Jugendliche mit einer lebensverkürzenden Erkrankung – allein im Westerwald schätzungsweise 240. Die Aufgabe der Deutschen Kinderhospiz Dienste ist es, die betroffenen Familien auf ihrem schwierigen Weg zu begleiten und ihnen Entlastung, Halt und menschliche Nähe zu geben.

Wer den Deutschen Kinderhospiz Diensten helfen möchte, ist herzlich eingeladen, sich per Telefon oder per E-Mail zu melden. Unterstützen können Sie durch Spenden oder ehrenamtliches Engagement. Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Westerwald – Graf-Heinrich-Str. 1, 57627 Hachenburg, Telefon: 02662-9494590 – kontakt@ambulanter-kinderhospizdienst-westerwald.de

www.foerderverein-kinderhospizarbeit-ww.de. Der nächste Ehrenamtskurs beginnt im Februar 2026. Bei Interesse bitte anmelden.