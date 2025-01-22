FRIESENHAGEN – Nötigung im Straßenverkehr auf der K 77 bei Friesenhagen

Als eine 32-jährige Pkw-Fahrerin die K 77 im Bereich Friesenhagen befuhr, folgte ihr zunächst ein Pkw-Fahrer und fuhr dicht auf ihr Fahrzeug auf. Schließlich überholte er die 32-jährige, bremste sie aus und stellte seinen Pkw quer vor ihren. Er stieg aus, kam auf die Fahrerseite des Pkw und sprach die 32-jährige an, die jedoch verschreckt in ihrem, von innen verriegeltem Fahrzeug, sitzen blieb. Schließlich stieg er wieder in seinen Pkw ein und fuhr mit Vollgas davon. Der Fahrer konnte mittlerweile ermittelt werden. Dennoch werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich an die Polizei Betzdorf, 02741-9260, zu wenden. Quelle Polizei