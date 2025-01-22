HÖVELS – Pkw ohne Zulassung und nicht versichert auf der B 62 bei Hövels

Sonntagnachmittag, 18. Januar 2026, gegen 16:00 Uhr, kam einer Streifenwagenbesatzung auf der B 62, bei Hövels, ein Pkw ohne Kennzeichen entgegen. Die Beamten wendeten den Streifenwagen und folgten dem Pkw. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle bestätigte sich der Verdacht, dass der Pkw nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und dementsprechend auch ohne Versicherungsschutz geführt wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Quelle Polizei