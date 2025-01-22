LUDWIGSHAFEN – 93-Jähriger nach Verkehrsunfall in Ludwigshafen gestorben

Am 16. Januar 2026 kam es gegen 12:20 Uhr in der Orangeriestraße in Ludwigshafen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 93-jähriger Fußgänger verletzt wurde. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei überquerte der 93-Jährige, der mit einem Rollator unterwegs war, den Bereich hinter einem geparkten Pkw. Ein 81-jähriger Fahrzeugführer setzte zeitgleich mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke heraus und erfasste den Fußgänger. Der stürzte und verletzte sich. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er am 18. Januar 2026 starb.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel 0621 963 – 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden. Quelle Polizei