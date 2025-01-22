NEUSTADT – Diebstahl von Leuchtmitteln und Leuchtstrahlern in Neustadt/Wied, Ortsteil Neschen

Im Zeitraum zwischen 15. und 16. Januar 2026 wurden durch Unbekannte von einem Firmengelände in Neustadt/Wied, Ortsteil Neschen, in der Neschener Straße Leuchtmittel aus der Außenbeleuchtung entwendet. Im Zeitraum zwischen 16. und 19. Januar 2026 wurden bei derselben Firma die dazugehörigen Leuchtstrahler ebenfalls entwendet. Die Polizei Straßenhaus hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang liegen der Polizei keinerlei Hinweise vor. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zu den Tätern der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle Polizei