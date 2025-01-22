RHEINLAND-PFALZ – Sozialministerium fördert die Tafeln in Rheinland-Pfalz mit 120.000 Euro

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung unterstützt auch im Jahr 2026 wieder die rheinland-pfälzischen Tafeln mit einer Landesförderung. Sozialministerin Dörte Schall überreichte dazu heute in Mainz den Förderbescheid an die Vorstandsvorsitzende des Landesverbands Tafel Rheinland-Pfalz/Saarland e.V., Sabine Altmeyer-Baumann.

„Die Tafeln in Rheinland-Pfalz setzen sich Tag für Tag für Armutsbetroffene ein und erweitern dabei auch die Teilhabemöglichkeiten der Menschen. Sie sind ein wichtiger Baustein einer gerechteren Gesellschaft und tragen dazu bei, die Maßnahmen der Landesregierung zur Armutsbekämpfung zu unterstützen“, erklärte Ministerin Schall.

Die Landeszuwendung in Höhe von 120.000 Euro dient dazu, den Logistikbereich des Verbands zu stärken und die Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen der ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Tafeln zu fördern. „Mit der Förderung können wir die Strukturen und Aktivitäten der Tafel-Arbeit in unserem Bundesland nachhaltig unterstützen und den Mitarbeitenden unsere Anerkennung für ihre wichtige Arbeit ausdrücken“, so die Ministerin weiter.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung des Landes, die es uns ermöglicht, unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer noch besser zu qualifizieren und unsere Logistik zu stärken. So können wir noch mehr Menschen in Not zuverlässig mit Lebensmitteln unterstützen und unsere Arbeit für eine solidarische Gemeinschaft fortsetzen“, betonte die Vorsitzende Sabine Altmeyer-Baumann.

Die Tafeln gelten als größte Lebensmittelrettungsorganisation in Deutschland. Pro Jahr retten sie bundesweit rund 265.000 Tonnen noch verzehrfähiger Lebensmittel vor der Vernichtung. Der Landesverband Tafel Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. koordiniert und unterstützt hierbei die Arbeit der 55 örtlichen Tafeln in Rheinland-Pfalz.