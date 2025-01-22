STRASSENHAUS – Aufbruch eines Transporters in Straßenhaus

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, im Zeitraum zwischen 18 und 05 Uhr, wurde im Reiweg in Straßenhaus ein Peugeot Boxer, der am Fahrbahnrand geparkt war, aufgebrochen. Aus diesem wurden diverse Elektrogeräte entwendet. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei