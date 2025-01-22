ELKENROTH – Bargelddiebstahl aus Lieferfahrzeug in Elkenroth

Eine Täterschaft entwendete am 17.03.2026 in der Zeit zwischen 04:40 und 05:00 Uhr Bargeld aus der Fahrerkabine eines Lieferfahrzeugs einer Bäckereikette. Das Fahrzeug befand sich in diesem Zeitraum zwecks Anlieferung an einem Supermarkt in der Weitefelder Straße. Offenbar nutzte die Täterschaft die Zeit, in welcher der Lieferfahrer während des Ausladens mit Arbeiten auf der Ladefläche beschäftigt war aus, um die Beifahrertür zu öffnen, und im Innenraum Bargeld zu entnehmen. Es bestehen Hinweis auf ein weißes Fahrzeug, eventuell vom Typ VW Touran, mit welchem die Täterschaft vom Tatort flüchtete. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zum Sachverhalt oder der Täterschaft unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Quelle: Polizei