RHEINLAND-PFALZ – Sicherer Schulweg

Am Montag beginnt in Rheinland-Pfalz für viele Kinder ein neuer Lebensabschnitt – und für alle Verkehrsteilnehmenden eine besondere Verantwortung. Mit dem ersten Schultag betreten zahlreiche Erstklässler Neuland: Sie müssen den Weg zur Schule oft erstmals allein meistern – zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus.

Doch der Weg ins Klassenzimmer birgt Gefahren. Kinder schätzen Verkehrssituationen anders ein als Erwachsene. Ihre Sicht ist eingeschränkt, sie reagieren oft spontan – und sind damit besonders gefährdet.

Die Polizei Rheinland-Pfalz appelliert eindringlich an alle Autofahrerinnen und Autofahrer:

– Fahren Sie im Umfeld von Schulen besonders vorsichtig und stets bremsbereit.

– Rechnen Sie jederzeit damit, dass ein Kind plötzlich auf die Straße läuft – auch an Ein- und Ausfahrten sowie auf Parkplätzen.

– Blockieren Sie niemals Gehwege, Fußgängerampeln oder Zebrastreifen, denn freie Sicht kann Leben retten.

Die Präventionsexperten des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz empfehlen, den Schulweg mit den Kindern einzuüben. Das bewährte Prinzip lautet: Vormachen, erklären – vormachen lassen, erklären lassen. In den ersten Wochen kann es sinnvoll sein, das Kind noch zu begleiten und das Verhalten zu beobachten.

Die wichtigsten Tipps der Polizei Rheinland-Pfalz für einen sicheren Schulweg:

– Wählen Sie den sichersten, nicht unbedingt den kürzesten Weg – möglichst mit Fußgängerampeln oder Zebrastreifen.

– Bringen Sie Ihrem Kind bei: Am Bordstein stehen bleiben, nach rechts und links schauen, erst losgehen, wenn alle Fahrzeuge wirklich halten – auch bei Grün.

– Weisen Sie auf Gefahren an Ein- und Ausfahrten sowie auf Parkplätzen hin.

– Sorgen Sie für gute Sichtbarkeit: Helle Kleidung oder Reflektoren sind besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig.

– Fahrradfahrer nur mit verkehrssicherem Rad und Helm auf den Weg schicken.

Ein Appell gegen „Elterntaxis“: Wer Kinder direkt vor der Schule absetzt, schafft oft unübersichtliche und gefährliche Situationen. Die Polizei empfiehlt: Lassen Sie Kinder – wenn möglich – zu Fuß gehen. Muss das Auto genutzt werden, suchen Sie eine sichere Haltemöglichkeit abseits des unmittelbaren Schulumfelds. Weitere Informationen finden sich unter: www.udv.de/udv/themen/mensch/schulweg.

Quelle Polizei