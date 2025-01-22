HASSELBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hasselbach zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Dienstag, 26. August 2025, findet im Bürgerhaus Hasselbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 20:15 Uhr)

Grundstücksangelegenheiten –

Öffentliche Sitzung (Beginn: 20:30 Uhr)

Wegeeinziehung Gemarkung Hasselbach Flur 13, Flurstück 16 Dorfgemeinschaftshaus Hasselbach – Auftragsvergabe – Austausch Dachfenster Satzung über die Benutzung und die Gebühren für das Bürgerhaus in der Ortsgemeinde Hasselbach Benutzungsgebühren Bürgerhaus Hasselbach durch andere Personen oder Personengruppen Informationen des Ortsbürgermeisters Verschiedenes Einwohnerfragestunde

Dr. Ralf Schneider, Ortsbürgermeister