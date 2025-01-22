HASSELBACH – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Hasselbach zur Sitzung des Ortsgemeinderates
Am Dienstag, 26. August 2025, findet im Bürgerhaus Hasselbach eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.
Tagesordnung: Nichtöffentliche Sitzung (Beginn: 20:15 Uhr)
- Grundstücksangelegenheiten –
Öffentliche Sitzung (Beginn: 20:30 Uhr)
- Wegeeinziehung Gemarkung Hasselbach Flur 13, Flurstück 16
- Dorfgemeinschaftshaus Hasselbach – Auftragsvergabe – Austausch Dachfenster
- Satzung über die Benutzung und die Gebühren für das Bürgerhaus in der Ortsgemeinde Hasselbach
- Benutzungsgebühren Bürgerhaus Hasselbach durch andere Personen oder Personengruppen
- Informationen des Ortsbürgermeisters
- Verschiedenes
- Einwohnerfragestunde
Dr. Ralf Schneider, Ortsbürgermeister