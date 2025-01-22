KIRCHEIB – Schwerer Verkehrsunfall auf der L 255 – B 8 – zwei Personen schwer verletzt

Freitagmorgen, 15. August 2025 gegen 07:25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich der Landesstraße 255 / Bundesstraße 8 in Buchholz/WW. Eine 32-jährige Fahrzeugführerin befuhr die L 255 in Richtung Eitorf und wollte auf die Zubringerspur/Auffahrt zur B 8 abfahren. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeugführer, die sich alleine in ihren Fahrzeugen befanden, schwer verletzt. Beide wurden mit Rettungshubschrauben in Kliniken gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme bzw. Rettung der Personen, war die L 255 und die Auffahrt zur B 8 gesperrt. Entsprechende Verkehrsbehinderungen entstanden. An beiden PKW entstand Totalschaden. Quelle Polizei