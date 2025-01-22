BUCHHOLZ – Diebstahl von Baumaschine in Buchholz/Ww.

In der Zeit zwischen 14. August 2025, 18:00 Uhr und 15. August 2025, 07:00 Uhr kam es im Bereich einer Baustelle eines Einfamilienhauses in der Asbacher Straße in Buchholz, zu einem Diebstahl einer Baumaschine. Unbekannte entwendeten eine ca. 500 Kilo schwere Rüttelplatte. Die Polizei Straßenhaus bittet etwaige Zeugen um Kontaktaufnahme. Insbesondere Hinweise auf verdächtige Personen und oder Fahrzeuge werden ersucht. Quelle Polizei